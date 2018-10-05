Снайперы присмотрят за порядком на юбилее Грозного

На время празднования 200-летия Грозного дороги в центре чеченской столицы перекрыли, а за безопасностью с крыш следят снайперы. Об этом сообщает портал «Кавказский узел».

В целях безопасности на многих улицах были установлены металлоискатели и организован личный досмотр, рассказали изданию местные жители. Они также отметили, что в городе затруднено движение даже для пешеходов. «На крышах снайперы сидят, все перекрыто и перегорожено», — цитирует портал грозненца.

5 октября в Грозном состоится концерт. Попасть на это мероприятие могут только те, кто числится в списках и имеет специальный пропуск, сообщил изданию источник в одном из республиканских ведомств.

Накануне, 4 октября, в городе были открыты новый парк и фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, а также проведен турнир по смешанным единоборствам WFCA53.

Крепость Грозный была возведена в 1818 году на берегу реки Сунжи. Спустя 50 лет ее преобразовали в окружной город и начали на ее территории добычу нефти. В ходе двух чеченских войн город был разрушен, его восстанавливали практически из руин.

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