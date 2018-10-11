Российских футболистов предложили тестировать на наркотики

В России необходимо ввести обязательное тестирование на наркотики для футболистов. В случае положительного результата предлагается прекращать трудовые отношения между игроком и клубом, включая членство в национальной сборной, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

С таким предложением парламентарий обратился к вице-премьеру Ольге Голодец. По словам Милонова, пристастие к наркотическим вещества не имеет ничего общего со спортом и подает плохой пример подрастающему поколению.

Материалы по теме Кокорина и Мамаева задержали Им грозит до семи лет тюрьмы. Пути назад нет

«Такой тест поможет освободить российский футбол от неадекватных и лицемерных спортсменов, какими предстали перед страной Кокорин и Мамаев, опозорившие народный вид спорта, коим является в России футбол», — отметил Милонов.

Поводом для выступления депутата стал инцидент с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в минувший понедельник избили водителя телеведущей «Первого канала», главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

10 октября футболистов задержали на 48 часов и развели по разным камерам изолятора временного содержания на улице Петровка.

Кокорина и Мамаева подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Им может грозить до семи лет лишения свободы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!