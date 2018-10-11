Кокорин и Мамаев признали вину

Александр Кокорин и Павел Мамаев признали вину. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, из-за того, что Кокорин и Мамаев долго не являлись по вызову, а также из-за широкого общественного резонанса, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. У каждого из подозреваемых свой следователь.

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал, что защита футболистов хочет добиться примирения сторон и не доводить дело до суда.

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Другой источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах добавил, что участники конфликта, которые будут признаны потерпевшими, в настоящее время заявили о желании решать вопрос в судебном порядке.

Официальный представитель ГУ МВД по Москве полковник Юрий Титов заявил, что оба футболиста были допрошены в качестве подозреваемых. Поскольку они получили правовой статус подозреваемых, это стало причиной из задержания. В настоящее время следователи готовят материалы в суд об избрании им меры пресечения, а также готовятся предъявить Кокорину и Мамаеву обвинения.

10 октября футболисты были задержаны на 48 часов. Их развели по разным камерам изолятора временного содержания на улице Петровка.

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