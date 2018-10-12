Смерть бравшего Грозный генерала огорчила Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост с соболезнованиями в связи со смертью командующего Восточным округом Росгвардии генерала Игоря Груднова, который руководил группировкой «Север» при штурме Грозного в 1999-2000 годах.

«Ушел из жизни командующий Восточным округом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник, Герой России Игорь Груднов. Выражаю искренние соболезнования директору ФСВНГ РФ генералу армии Виктору Золотову, родным и близким покойного», — написал Кадыров.

Груднов скончался в Хабаровске в четверг, 11 октября. Пресс-служба Росгвардии не называет причин смерти генерала, отмечено лишь, что смерть была скоропостижной.

Материалы по теме «Россия — это я» Самые яркие цитаты Кадырова о президенте, стране и о себе

В октябре 1999 года Груднов был назначен командующим группировкой «Север», которая под его руководством выполнила свою задачу при штурме Грозного за двое суток с минимальными потерями. Он лично принимал участие в боевых действиях, неоднократно был ранен. В 2000 году полковника назначили заместителем военного коменданта Чечни и представили к званию Героя России за мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов.

В августе 2018 года Кадыров объявил народным героем умершего в заключении Юсупа Темирханова, осужденного за убийство ветерана второй чеченской войны, бывшего полковника Вооруженных сил России Юрия Буданова. По версии следствия, мотивом убийцы была месть за смерть отца, который якобы погиб от рук российских военнослужащих. В 2003 году Буданова осудили по обвинению в похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!