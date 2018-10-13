Спорт
 
Последние новости
Неизвестные похитили девушку в центре Москвы
Скрипаля заподозрили в связях со швейцарскими спецслужбами
Уничтожение «Абрамса» попало на видео
Марадона потерял веру в Месси
Десятки мусульман задержали в Подмосковье
Нурмагомедов ответил на предложение покинуть UFC
В Москве появилась трасса для четырех видов спорта 
США отправят авианосец к берегам соседа России
Арест Кокорина и Мамаева сочли незаконным
Новости партнеров

Нурмагомедов отказался вести переговоры о новом бое в UFC

Перейти в «Мою Ленту»
Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов не будет вести переговоры с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) относительно следующего поединка, пока организация не решит проблемы его команды. Боец выступил в эфире Первого канала.

«UFC уже ведет переговоры по моему следующему бою. Но я говорю: "Не-не-не, подождите. Вы мою команду наказали и хотите, чтобы я с вами переговоры вел?" Такого никогда не будет. Пока не решите проблемы моей команды, моих братьев — вообще не звоните мне», — заявил Нурмагомедов.

Ранее 13 октября 30-летний россиянин получил предложение от рэпера 50 Cent (Кертиса Джексона) перейти в другую бойцовскую организацию — Bellator. Нурмагомедов выразил готовность встретиться с музыкантом.

11 октября Нурмагомедов выдвинул UFC ультиматум. Боец пригрозил уйти из промоушена в том случае, если UFC расстанется с его другом Зубайрой Тухуговым, который участвовал в драке после боя россиянина против ирландца Конора Макгрегора. Тухугов лишился боя на предстоящем турнире UFC, где он должен был встретиться в октагоне с Артемом Лобовым — товарищем Макгрегора.

7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою против Макгрегора. После победы россиянин спрыгнул с клетки и напал на тренера ирландца Диллона Дэвиса. В это же время потасовка возникла и внутри октагона: в ней активно приняли участие бойцы из угла Нурмагомедова, в том числе и Тухугов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
За поставившего ультиматум UFC Нурмагомедова развернулась борьба
Нурмагомедов ответил на предложение покинуть UFC
Нурмагомедов выдвинул UFC ультиматум
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня
Федор Емельяненко

Попробуй свергни

Емельяненко в двух шагах от чемпионского титула. На пути наглый американец
20:38Сегодня

Марадона потерял веру в Месси

18:33Сегодня

Арест Кокорина и Мамаева сочли незаконным

01:5912 октября

Кокорин и Мамаев накануне драки развлеклись на 2,5 миллиона рублей

СпортПартнерский материал

Не гнутся шведы

Сборная России не лучше Швеции. Матч в Лиге наций это докажет
19:45Сегодня

Нурмагомедов ответил на предложение покинуть UFC

15:45Сегодня

Тренер сборной России рассказал о необходимости кричать на женщин

23:4011 октября

На чемпионат Европы по ММА поедут восемь чемпионов России

Спорт00:0312 октября

Орел взлетел

Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?
17:34Сегодня

Тьерри Анри стал тренером Головина

12:14Сегодня

За поставившего ультиматум UFC Нурмагомедова развернулась борьба

15:41 8 октября

Стали известны слова Нурмагомедова в адрес Макгрегора во время боя

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Назван доход отказавшейся жить на прожиточный минимум министра
Храм и воскресную школу подожгли в Москве
Все материалы
Мир
«Скудоумие и коррупция»
Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
Саудиты назвали лживыми обвинения в убийстве журналиста
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Девять альпинистов погибли в Непале
Россия приготовилась к наведению порядка после американских бомбежек
Клинтон лишили доступа к секретным данным
Лондон введет санкции против саудовских чиновников после похищения журналиста
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Министр обороны Украины лишился погон
Украинские власти начали сгонять людей на молебен за автокефалию
Порошенко призвал украинцев помолиться за автокефалию
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
Успеть за инновациями
Возобновляемой энергетике требуется господдержка
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга
От двух самых дорогих трасс решили отказаться
Ставки по банковским вкладам выросли
Россия запретила поставки нефтепродуктов в Белоруссию
Все материалы
Силовые структуры
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф
В Москве застрелили бизнесмена
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
Приезжие устроили побоище с убийством в Петербурге
Все материалы
Наука и техника
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Ученые рассказали о проблемах в сексе у порноактеров
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Boston Dynamics научили робота паркуру
F-22 аварийно сел
В России подешевели iPhone
Все материалы
Спорт
Федор ЕмельяненкоПопробуй свергни
Емельяненко в двух шагах от чемпионского титула. На пути наглый американец
Марадона потерял веру в Месси
Нурмагомедов отказался вести переговоры о новом бое в UFC
Арест Кокорина и Мамаева сочли незаконным
Нурмагомедов ответил на предложение покинуть UFC
Тренер сборной России рассказал о необходимости кричать на женщин
Тьерри Анри стал тренером Головина
Все материалы
Культура
Под пиво сойдет
Что слушают и вытворяют немцы на самом популярном алкогольном празднике в мире
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы
О блокадном Ленинграде решили снять черную комедию
Скандальная рэп-группа «Кровосток» даст концерт в Москве
Аниту Цой экстренно прооперировали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Хакеры выманили у любителей порно тысячи долларов
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя
Женщина предложила унижать толстяков и навлекла на себя гнев толпы
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Телеканал случайно похвалил грудь принцессы в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Мелания Трамп раскрыла тайный смысл скандальной надписи на своей куртке
Гости британской принцессы начали торговать ее подарками
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
Гостью королевской свадьбы уличили в неуважении к невесте
Все материалы
Путешествия
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Британцы запустят первый в истории ЛГБТ-авиарейс
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Снятый на видео в США аномальный лес шокировал путешественников
Самый длительный в истории авиарейс приземлился раньше времени
Все материалы
Из жизни
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Болельщика из Конго приютили под Тулой
Мужчина натравил на себя ядовитую змею и взмолился о помощи
Огромного крокодила с леопардом в зубах сняли на видео
Котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля и выжил
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Все материалы
Дом
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Роскошную квартиру Шнура и Матильды выставили на продажу
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
У «Дома-2» забрали недвижимость
Все материалы