Власти Подмосковья рассказали об обновлении остановок

Более 1,2 тысячи остановочных павильонов заменили в Подмосковье, обновление остановок завершат до конца ноября, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 16 октября.

«Под замену и установку предусмотрено 3,6 тысячи остановочных павильонов, строительство 330 линий наружного освещения», — сказал Гержик на заседании областного правительства.

Он уточнил, что больше всего остановочных павильонов будет заменено в Мытищах, Подольске, Одинцове, Люберцах, Домодедове и Истре.

По словам министра, такое масштабное обновление остановок в регионе проводится впервые. Замене подлежат все объекты, не отвечающие современным требованиям.

«Автопавильоны в черте города выполнены из металлического каркаса и ударопрочного стекла, крыша защищает от солнца и осадков. Вне города устанавливают остановки, выполненные из перфорированной металлической панели, металлического каркаса и солнцезащитной крыши. Все новые павильоны оснащены скамейками и урнами», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, некоторые объекты планируется оснастить Wi-Fi-модулями и камерами видеонаблюдения.