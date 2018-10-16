Лавров рассказал о Bellingcat

Британская группа Bellingcat тесно связана со спецслужбами и нужна для воздействия на общественное мнение, из чего не делается никакой тайны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Euronews, передает РИА Новости.

«Bellingcat, мы знаем, ни для кого не секрет, об этом открыто пишут западные журналисты, тесно связан со спецслужбами, через него сливают информацию, которая должна возыметь некое воздействие на общественное мнение», — заявил он.

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Ранее Bellingcat совместно с изданием The Insider опубликовала несколько материалов, касающихся Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. В частности, группа выяснила их предполагаемые настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, — а также детали биографии. Утверждается, что мужчины — сотрудники Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ), а также имеют звания Героев России.

Великобритания обвинила Боширова и Петрова в причастности к покушению на Скрипалей в сентябре. Лондон заявил, что оба мужчины работают на российскую военную разведку и действовали под вымышленными именами, а операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем. Москва отвергла все обвинения, указав на их беспочвенный характер.

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