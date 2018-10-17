«Газпром экспорт» подключился к налоговому мониторингу

Компания «Газпром экспорт» с 1 января 2019 года присоединится к налоговому мониторингу. Соответствующее решение было подписано на рабочей встрече руководителя ФНС России Михаила Мишустина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Налоговый мониторинг — это новая форма налогового контроля, благодаря которой специалисты Службы получают удаленный доступ к информационным системам компании и ее бухгалтерской и налоговой отчетности. Такая открытость позволяет налоговикам проверять только те операции, которые потенциально могут быть рискованными. Для бизнеса это означает сокращение налоговых проверок и возможность получать мотивированное мнение налогового специалиста до заключения спорной сделки. В среднем по одному мотивированному мнению сумма налога составила 5 миллиардов рублей. Совокупная сумма налога по урегулированным налоговым позициям за три года превысила 142 миллиарда рублей.

«За три года количество участников налогового мониторинга выросло в шесть раз. В 2016 году мы начинали с семи организаций, в 2019 году — их уже 44. Причем половина участников — это нефтегазовый сектор. При налоговом мониторинге трудозатраты компаний на сопровождение налоговых проверок снижаются на треть. Сокращается объем истребуемых документов: ежегодно на 9,4 миллиона листов, или 12 тысяч файлов», — отметил Михаил Мишустин.

Сейчас для расширенного взаимодействия с налоговым органом участники налогового мониторинга создают специализированный портал налогового мониторинга (11 организаций) или предоставляют доступ к учетной системе (16 организаций). Специалисты Налоговой службы получат дистанционный доступ к «витрине данных» ООО «Газпром экспорт». В этой информационной системе будут, в частности, размещены данные бухгалтерского и налогового учета компании, налоговые регистры, образцы первичных документов, информация о системе внутреннего контроля. Для автоматизации этого процесса ФНС России разрабатывает новый инструмент — стандартный файл налогового аудита, который позволит запускать автоматически все необходимые проверки в учетной системе организации.

Последующая сертификация информационных систем позволит реализовать универсальный механизм проверки данных в системах плательщика, подчеркнул Михаил Мишустин.

Алексей Миллер, в свою очередь, отметил, что с появлением налогового мониторинга стала создаваться новая среда — среда взаимного доверия между налоговым органом и плательщиками.

«Мы ценим возможность вести открытый диалог с ФНС России, это новый этап взаимоотношений, основанных на доверии. Налоговый мониторинг — непростой проект как с методологической, так и с организационной точки зрения. Участие в этом проекте требует передовых IT-решений. Группа "Газпром" планирует поэтапный переход после получения первых результатов и анализа механизма», — добавил Алексей Миллер.

При постепенном переходе на открытое информационное взаимодействие группы «Газпром» в 10 раз сократится объем истребуемых документов, а продолжительность налоговых проверок снизится в четыре раза.

