Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести

В Москве появилось граффити в поддержку содержащихся в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Фото опубликовал в своем Twitter-аккаунте спортивный журналист Дмитрий Егоров.

Центром композиции является надпись #FreeKokorin, над ней авторы написали фразу: «Свобода — это рай». В нижней части граффити написан призыв: «Свободу узникам совести». Согласно геотегу, рисунок размещен на одном из зданий Одинцовского района Московской области.

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19 октября суд постановил сохранить без изменений меру пресечения для братьев Кокориных и Мамаева, являющихся фигурантами уголовных дел (по статьям «Побои» и «Хулиганство»). Ходатайства защиты футболистов были отклонены. 27-летний Кокорин произнес в суде речь, призвав отпустить его к семье и пообещав содействовать следствию, и расплакался.

Заключение под стражу продлится минимум до 8 декабря.

8 октября Кокорин и Мамаев в окружении группы лиц устроили две драки в Москве. Сперва на парковке у отеля «Пекин» пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Он вступил в конфликт с футболистами и был избит. После компания посетила одну из столичных кофеен, где произошел уже другой конфликт. В ходе него пострадал, в частности, чиновник Минпромторга Денис Пак.

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