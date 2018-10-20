Кокорин получил первую передачу от родных

Форвард «Зенита» Александр Кокорин получил первую передачу в СИЗО, где он находится по обвинению в нанесении побоев. Об этом сообщает РБК.

«Был я вчера у Кокорина, ему поступила передача от родственников. Ему тяжело, конечно. По-прежнему раскаивается, переживает о жене, о детях», — сообщил изданию ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Иван Мельников. Он добавил, что у Кокорина состоялось свидание с отцом. Также футболист попросил предоставить ему доступ к тренажерам.

Материалы по теме «Для вас это шоу, а для меня трагедия» Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить

19 октября член ОНК Павел Пятницкий сообщил, что Кокорин, в отличие от другого заключенного под стражу — футболиста Павла Мамаева, так и не получил от семьи передач. Правозащитник также отметил, что у форварда «Зенита» на счету не было средств.

Ранее в этот же день во время речи на заседании в Мосгорсуде нападающий попросил изменить меру пресечения, выпустив на свободу к семье. Кокорин не сумел сдержать слез. Суд принял решение оставить Кокорина, его младшего брата Кирилла и Мамаева под арестом. Они будут находиться в СИЗО до 8 декабря. Решение тем не менее может быть обжаловано защитой футболистов.

8 октября Кокорин, Мамаев в окружении приятелей учинили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке у гостиницы «Пекин». Позже компания направилась в одну из московских кофеен. Там у футболистов возник конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Его также избили. Еще одним пострадавшим стал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!