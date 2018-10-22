Иранского «монетного султана» приговорили к казни

Верховный суд Ирана приговорил к смертной казни торговца золотом Вахида Мазлюмина, известного как «монетный султан». Эту информацию подтвердил представитель судебной власти, передает BBC News.

Как сообщается, суд над группой из 15 человек начался 17 сентября. Они обвинялись в создании нелегальной преступной сети по торговле валютой и золотыми монетами.

Мазлюмина признали виновным в том, что он наживался на кризисе, манипулировал валютным рынком, понижая или повышая стоимость монет, чем подрывал экономику страны. Смертный приговор мужчине был признан окончательным после подачи апелляции.

Об аресте 58-летнего «монетного султана» в Тегеране стало известно в июле. Сообщалось, что у мужчины было две тонны золотых монет, когда его взяли под стражу. Тогда в полиции поясняли, что Мазлюмин приказал своим сообщникам скупать все доступные монеты на рынке, вне зависимости от цены, чтобы потом установить свой ценник. Таким образом он получал огромную прибыль.

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