Воробьев назвал главную задачу перевозчиков Подмосковья

Безопасность и комфорт пассажиров должны быть главными задачами у перевозчиков Московской области, заявил Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник, 23 октября. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Автобус должен быть безопасным, комфортным, транспорт должен приходить вовремя. Вот основные задачи, которые стоят перед перевозчиками», — сказал Воробьев.

Воробьев обратил внимание на территории, которые не выполняют требования перевозки пассажиров.

В свою очередь, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Мособласти Алексей Гержик сообщил, с начала года было закуплено более 2,7 тысячи новых пассажирских автобусов, средний возраст автобусов снижен до 3,3 года. Подвижной состав автобусов в Подмосковье за последние годы обновили более чем на 50 процентов, добавил он.

Кроме того, в следующем году, по его словам, планируется заменить более тысячи автобусов. Речь также идет о частных перевозчиках.