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«Тойота Центр Рублевский» уличили в действиях похожих на мошеннические

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Клиент уличил официального дилера автомобилей Toyota — «Тойота Центр Рублевский» в действиях близких к мошенническим. Об этом пишут «Новые Известия».

По информации издания, москвич Юлий Апрятин столкнулся с хамским и недобросовестным поведением представителя официального дилера Toyota при покупке нового автомобиля — минивэна Toyota Alphard. В процессе приобретения автомобиля, по словам Апрятина, дилер навязал ему заключение предварительного договора вместо основного, но взял при этом 50 процентов от стоимости покупки. После чего пытался отказать в продаже машины узнав, что клиент реализовал трейд-ин, а также приобрел договор-страхования КАСКО у других продавцов (данные услуги дилер пытался продать пакетно — прим. «Ленты.ру»). Разрешить ситуацию удалось только после того, как клиент согласился на покупку комплекта зимней резины на дисках в сборе, хотя они ему были не нужны.

Как отметил господин Апрятин в интервью «Ленте.ру»: «Честно говоря, никогда не думал, что при покупке машины столкнусь с бытовым шантажом и с полной юридической незащищенностью». «Уже после случившегося я пообщался с людьми, знакомыми с бизнесом продажи машин и оказалось, что мой случай отнюдь не единичный. В погоне за прибылью поставлен на поток шантаж клиентов. Сейчас та же ситуация как в девяностые и в начале двухтысячных с недвижимостью, когда ваш "предварительный договор на покупку квартиры в будущем" ничего вам не гарантировал и только спустя много лет законы в этой сфере сделали прозрачными и хоть как-то защищенными государством», — говорит он.

«В процессе же покупки машины, при ее заказе с клиентом подписывается предварительный договор без внесения вин-номера покупаемой машины, описывая только модель, комплектацию и цвет и это открывает огромные просторы для шантажа и злоупотребления. У клиента, даже оплатившего 100 процентов от суммы машины, нет ровным счетом никаких гарантий, что, прождав несколько месяцев, кто-либо эту машину ему отдаст, ведь по предварительному договору они обязаны предоставить машину подобной комплектации и цвета в течение года», — говорит Апрятин. «Причем договор составлен таким образом что если клиент откажется от навязываемых "допуслуг", то его машину могут просто перепродать другому, более "сговорчивому" клиенту, который воспользуется всем положенным набором опций, такими как трейд-ин и страховка», — утверждает он.

По словам пострадавшего клиента, все это не только поощряется руководством, но и является обязательной установкой. «Под диктованную запись менеджер салона рассказал мне что руководство штрафует сотрудников, продавших машину без допуслуг», — подчеркивает Апрятин.

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