Трое россиян неделю плутали по тундре и были спасены

На севере Якутии обнаружены трое человек, которых разыскивали почти неделю, сообщили FlashSiberia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Найденными оказались местный житель с другом и 19-летней дочерью, которые 18 октября выехали на двух снегоходах из села Саскылах в сторону села Юрюнг-Хая на расстояние 160 километров и перестали выходить на связь.

Спасатели обнаружили следы во вторник, 23 октября. Наземная разведка велась на восьми буранах и одном вездеходе, воздушная — при помощи вертолетов. По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха в зоне поиска опускалась до минус 17 градусов.

По словам собеседника агентства, их здоровью ничего не угрожает.

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