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Мужчина выиграл миллион долларов из-за сломанной ноги

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Американец Эрл Ливингстон (Earl Livingston) сломал ногу по пути в магазин за лотерейным билетом, попал в больницу и вместе с другими пациентами и врачами выиграл миллион долларов. Об этом сообщает информационный портал WCAU-TV.

Житель городка Блэквуд, расположенного в округе Кэмден, штат Нью-Джерси, отправился в магазин во вторник, 23 октября. По дороге 87-летний Ливингстон поскользнулся, упал и получил перелом бедра. Его доставили в больницу, где он пожаловался персоналу на то, что не смог купить билет.

Кто-то из врачей предложил расстроенному американцу присоединиться к больничному сообществу по закупке лотерейных билетов. Ливингстон стал его 142-м участником: все члены сообщества скидывались на покупку билетов, чтобы увеличить шанс выигрыша. В итоге один из купленных сообществом билет оказался выигрышным и принес счастливчикам один миллион долларов.

Племянница Ливингстона Бобби Микл (Bobbie Mickle), пришедшая навестить дядю в больницу, сначала не поверила его рассказу про выигрыш: «Я думала, он бредит из-за обезболивающего. А затем в комнату зашли врачи и поздравили меня. И я поняла, что он правда выиграл».

Мужчине требуется операция по замене тазобедренного сустава. Однако он признается, что доброта сотрудников больницы и выигрыш в лотерею скрасили его состояние, и благодарит Бога за произошедшее.

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