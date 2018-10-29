Игрок «Рубина» первым касанием лишил «Спартак» первой победы без Карреры

Московский «Спартак» не удержал победу в матче 12-го тура чемпионата России против казанского «Рубина». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 29 октября, в Казани и завершилась со счетом 1:1. На гол защитника красно-белых Дмитрия Комбарова с пенальти на 78-й минуте хозяева ответили результативным действием защитника Егора Сорокина на 91-й. Игрок «Рубина» забил первым касанием после выхода на замену.

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Таким образом, «Спартак» не смог победить во втором матче после отставки главного тренера Массимо Карреры. 25 октября красно-белые сыграли вничью с шотландским «Глазго Рейнджерс» в Лиге Европе.

22 октября «Спартак» расстался с Каррерой. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен испанец Рауль Рианчо. Претендентами на пост наставника команды называются Олег Кононов («Арсенал», Тула) и Валерий Карпин («Ростов»).

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