В ООН захотели независимого расследования убийства журналиста

Необходимо провести независимое расследование по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Турции. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает Reuters.

В документе отмечается, что для беспристрастности к участию в изучении всех фактов нужно привлечь международных экспертов.

Бачелет также призвала Саудовскую Аравию сотрудничать и раскрыть информацию о местонахождении тела журналиста. По ее словам, судебно-медицинская экспертиза и вскрытие — это крайне важные элементы для расследования «шокирующе наглого преступления».

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26 октября король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз рассказал о принятых мерах для раскрытия всех обстоятельств убийства Хашкуджи. По его словам, Эр-Рияд намерен привлечь виновных в убийстве журналиста к ответственности. До этого власти страны признали убийство 59-летнего журналиста преднамеренным.

Хашкуджи пропал 2 октября в Стамбуле. Он отправился в консульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для оформления развода. Из здания дипмиссии он не вышел. Считается, что его тело может находиться в колодце на территории дипломатического представительства.

Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что в здании генконсульства произошло убийство журналиста. Турецкие власти заявили, что оно было жестоким. По данным прессы, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.

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