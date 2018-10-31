Капитан «Реала» поддержал критиков команды

Испанский защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос поставил лайк под критическим постом об игроках мадридского клуба. Публикация появилась в Instagram-аккаунте sergio_ramos_idol.

«Ужасная защита, просто ужасная. Начо провел худший матч в карьере. Рафаэль Варан не знает, что ему делать после того, как он стал чемпионом мира. Марсело и Рамос — единственные, кто делал хоть что-то, хоть и они допускали результативные ошибки», — гласит подпись к фотографии самого Рамоса.

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29 октября «Реал» остался без главного тренера. Испанец Хулен Лопетеги был уволен со своего поста. Как позже прояснили в самом клубе, руководство считает уровень футболистов несоответствующим результатам команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен аргентинец Сантьяго Солари.

28 октября мадридцы потерпели разгромное поражение от каталонской «Барселоны». Встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 5:1 в пользу сине-гранатовых.

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года. В его активе 401 матч и 55 голов за «Королевский клуб». Футболист вместе с командой по четыре раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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