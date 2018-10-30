Фанаты нашли врага в «Реале»

Фанаты мадридского «Реала» считают, что плохую атмосферу в команде создал капитан Серхио Рамос. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Активная часть болельщиков мадридского клуба планирует освистывать Рамоса в ближайших матчах. Отмечается, что представители «Реала» собираются встретиться с фанатами, чтобы решить проблему до матча с «Вальядолидом», который пройдет 3 ноября в Мадриде.

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29 октября «Реал» уволил главного тренера Хулена Лопетеги. Руководство увидело «большое несоответствие между уровнем футболистов и результатами команды». Также клуб отметил, что решение было принято в тот момент, когда цели, поставленные перед командой на сезон, еще могут быть достигнуты. Временно исполняющим обязанности тренера был назначен Сантьяго Солари, который работал с молодежной командой «Реала».

Лопетеги возглавил «Реал» летом текущего года, накануне чемпионата мира по футболу, из-за чего его уволили из сборной Испании. Из последних семи матчей «сливочные» проиграли пять и после десяти туров занимают девятое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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