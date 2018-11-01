В Армении решили объявить крупнейшую в истории страны амнистию

Парламент Армении единогласно принял в окончательном чтении проект закона об объявлении в республике амнистии, которая затронет около 6,5 тысячи человек. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает агентство «Новости-Армения».

Освобождению подлежат лица, осужденные на срок не более трех лет, лица с условным или отсроченным наказанием, а также те, чье наказание не связано с лишением свободы.

Кроме того, документ затронет отбывающих наказание инвалидов, беременных женщин, многодетных родителей, а также лиц старше 60 лет и людей, совершивших преступление до совершеннолетия.

Положения законопроекта не распространятся на тех, кто был причастен к смерти людей, и не будут применены в случае, если пострадавшие или правопреемники выскажутся против.

В парламенте Армении амнистию назвали самой крупной из когда-либо объявленных в стране, передает «Интерфакс». «Это гуманитарный акт, призван к примирению и солидарности», — подчеркнул и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян.

Сообщается, что проект закона также затронет членов вооруженной группировки «Сасна црер», которые летом 2016 года захватили отделение полиции в Ереване, и членов «Учредительного парламента», осужденных в апреле 2015-го за подготовку массовых акций протеста.

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Законопроект был принят в связи со 100-летием первой Республики Армения и 2800-летием Еревана.

17 июля 2016-го члены вооруженной группировки «Сасна црер» захватили ереванское отделение полиции, взяли заложников и потребовали отставки действующего на тот момент президента страны Сержа Саргсяна. В результате нападения погиб полковник полиции. Операция по освобождению здания была завершена 31 июля. Все члены группы сдались властям.

В апреле 2015 года участники оппозиционного движения «Учредительный парламент» во время публичных мероприятий в День поминовения жертв геноцида армян призывали не подчиняться властям и применять силовые методы борьбы. Служба безопасности Армении пресекла возможные массовые волнения. Членов движения арестовали по обвинению в подготовке беспорядков.

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