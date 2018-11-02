Кокорин в СИЗО заскучал без компьютерных игр

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин ответил на письмо авторов Telegram-канала Cyberslovo о киберспорте.

«Привет, спасибо за письмо. Я стараюсь в курсе всего быть. Я переживаю за [киберспортивную команду] Na`Vi. [Киберспортсмена ] Саню "s1mple знаю лично чуть-чуть. Переписываемся часто. До этого в PUBG [многопользовательская онлайн-игра] играл долго. Соскучился уже по играм, мне бы сюда комп, я бы про-игроком стал уже», — написал футболист.

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Ранее, 2 ноября «Р-Спорт» сообщил, что болельщики написали футболисту более тысячи писем, потратив на это как минимум 110 тысяч рублей. Кокорин, в свою очередь, рассказывал, что ему приходят в основном слова поддержки: его критиковали только в двух письмах.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 8 октября стали зачинщиками двух драк в Москве. Футболисты сначала избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Футболисты будут находиться в СИЗО как минимум до 8 декабря.

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