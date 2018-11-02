Кокорин захотел вернуться в футбол

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин заявил, что хочет сыграть на новом стадионе московского «Динамо». Письмо игрока опубликовал портал news.ru.

«Я еще должен сыграть на новом стадионе, так как я участвовал в закладке фундамента. Увидимся во втором круге чемпионата», — написал Кокорин.

Ранее 2 ноября сообщалось, что болельщики написали футболисту, который находится в СИЗО «Бутырка», более тысячи писем, потратив на это как минимум 110 тысяч рублей. Кокорин, в свою очередь, рассказывал, что ему приходят в основном слова поддержки: критика была выражена только в двух письмах.

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В СИЗО он будет находиться до 8 декабря, пока продолжается расследование о двух драках, которые Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили 8 октября в Москве. Футболисты сначала избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Кокорин начал профессиональную карьеру в «Динамо». Из клуба он ушел в 2015-м и присоединился к «Зениту».

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