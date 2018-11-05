Опубликованы первые фото «Адмирала Кузнецова» после аварии с плавдоком

В сети появились первые фотографии авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после инцидента с плавучим доком 82-го судоремонтного завода в Мурманской области. На снимки обратил внимание пользователь Twitter Ivan O'Gilvi.

На фотографиях видно, что кран, упавший на авианосец в результате аварии на плавдоке, до сих пор находится на палубе корабля.

Ранее, 1 ноября, представитель Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» Евгений Гладышев сообщил «Интерфаксу», что поднимать кран с летной палубы авианосца пока не планируется. «Его не будут трогать, пока идут следственные действия», — пояснил он, добавив, что в дальнейшем необходимо будет продумать, как именно убирать кран.

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30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. Инцидент произошел из-за сбоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, вследствие чего ПД-50 ушел под воду. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца, в результате чего тот получил пробоину размером 4 на 5 метров.

«Адмирал Кузнецов» находился на ремонте, который должен был завершиться в 2021 году. Планировалось, что корабль получит новое энергетическое оборудование и вооружение. Крейсер является единственным авианосцем в составе Военно-морского флота (ВМФ) России.

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