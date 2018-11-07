Омбудсмен признала игры опаснее наркотиков

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что игромания вытесняет наркоманию, в результате чего все больше подростков уходит от реальности в виртуальный мир. Ее слова приводит «Интерфакс».

По словам омбудсмена, игровая зависимость среди молодежи является актуальной проблемой, а игры по степени опасности должны быть приравнены к наркотикам. О необходимости бороться с игроманией омбудсмен заявляла еще в 2017 году. «Назрела острая необходимость создания центра по лечению детей от игромании. Дети уходят из реального в виртуальный мир. Интернет кроме позитива несет в себе и зло, и мы должны продумать реальные рычаги противодействия», — написала Москалькова на своей странице в Instagram.

18 октября совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире передачи «Вести FM» описал психологический портрет устроившего стрельбу и взрывы в керченском техникуме Владислава Рослякова. Он охарактеризовал его как поклонника игры «Дока-2», в которой можно убивать людей изощренными способами. На тот момент такой игры не существовало. Название было созвучно с Dota 2, но геймплей не соответствует рассказу эксперта. Слова Гросса-Днепрова вызвали массовую критику со стороны пользователей сети.

17 октября 18-летний четверокурсник Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей Керченского технологического техникума. По последним данным, в результате действий студента, покончившего с собой, погибли 20 человек, еще около 50 получили травмы и ранения.

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