Порошенко подписал закон об уголовном наказании россиян за посещение Крыма

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий уголовное наказание для граждан России, нарушающих правила въезда на территорию Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Закон вносит изменения в статью 332 Криминального кодекса Украины. Согласно новым правилам, пересечение границы Украины вне украинских пунктов пропуска, а также въезд в страну без удостоверения или с поддельными документами будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. За повторный въезд или выезд, совершенный группой лиц, россиянам грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Также наказание предусмотрено за посещение россиянами Крыма, который Украина считает своим, и Донецкой и Луганской народных республик.

Сообщается, что закон распространяется на лиц, въезжающих с целью причинить вред интересам Украины, тех, кому запрещен въезд в страну, а также представителям вооруженных сил или других силовых ведомств. Что подразумевается под причинением вреда интересам Украины — в законе не уточняется.

18 октября депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие изменений в Уголовный кодекс страны об ответственности для российских граждан за незаконное пересечение украинской границы. В пользу законопроекта высказались 243 члена парламента при минимально необходимых 226.

Это не первый случай ограничений, накладываемых Украиной на россиян. В августе депутат Верховной Рады предложил ввести визы для граждан России. «Потому что не может пограничник за пять минут оценить, едет человек с хорошими или плохими намерениями», — объяснил свою инициативу депутат.

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