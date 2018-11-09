Культура
 
Последние новости
Раскрыты подробности вербовки Россией австрийца-шпиона
На юго-востоке Москвы посадкам пришел конец 
Три взрыва прогремели в центре Киева во время акции протеста
Австралийские хирурги успешно разделили сиамских близнецов
Подводников США научат воевать с Россией
Самолет упал через несколько секунд после взлета
Конструктор назвал преимущества Су-57 над F-22 и F-35
Главред «Медузы» отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
Проверка колонии с обедавшим крабами бандитом-«цапком» сорвалась
Польским националистам разрешат праздновать независимость
Новости партнеров

Более 800 музыкантов поборются за миллион рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Участниками конкурса молодых композиторов «Новые классики» стали более 800 человек. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конкурс «Новые классики» проводится при поддержке Московской государственной консерватории. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей. На первый этап конкурса были поданы 823 заявки из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Это говорит о том, что интерес к композиторскому искусству растет и необходимо продолжать поддерживать молодых композиторов», — рассказала директор международного фонда композиторов «Новые классики» Юлия Музыка.

17 ноября из десяти лучших партитур будет выбран победитель.

Торжественное награждение победителей и заключительный концерт пройдут днем 18 ноября в зале Московской государственной консерватории. Произведения лауреатов конкурса исполнит ансамбль «Студия новой музыки» под руководством заслуженного артиста России, дирижера Игоря Дронова.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:20Сегодня

Скелеты Лос-Анджелеса

Кино недели: новая девушка с татуировкой дракона и как стать голливудским бомжом
14:02Сегодня

Актер «Фантастических тварей» призвал насилующих мир мужчин подчиниться женщинам

15:44Сегодня

Фестиваль Club to Club посетили 60 тысяч человек

15:38Сегодня

Российская «Дорога» поборется за «Оскар»

Культура00:04Сегодня

«Он видел, как Полина глотает сырые яйца»

Почему Толстой и Достоевский плевались от кокетства Тургенева
11:33Сегодня

Новых «Фантастических тварей» признали худшим фильмом из вселенной Гарри Поттера

05:45Сегодня

В Госдуме ответили на предложение наказать Ефремова за «предательство Родины»

13:05Сегодня

Шон Бин назвал единственного выжившего в финале «Игры престолов» Старка

Культура00:01 8 ноября
Дэвид Лэнг

«Я был в жюри, присудившем Пулитцеровскую премию Кендрику Ламару!»

Один из столпов американской музыки о роке, хип-хопе и страсти по девочке
18:40 8 ноября

Солистка группы «Серебро» попала в больницу

09:56Сегодня

Умер прославившийся фразой «посуду Гоголь помоет» актер «Ералаша»

16:37 8 ноября

Авторов новых «Фантастических тварей» высмеяли за серьезную ошибку в сюжете

Россия
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»
Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
«Дальневосточный экспресс» вышел на Кольцевую линию метро
Врио губернатора Петербурга рассказал о «дыре» в городском бюджете
Все материалы
Мир
«Вы все — обезьяны»
Китай вез в Африку деньги и надежду, а привез ненависть и унижения
Раскрыты подробности вербовки Россией австрийца-шпиона
Подводников США научат воевать с Россией
Британия захотела санкций ЕС против руководителей ГРУ
Польским националистам разрешат праздновать независимость
Работницы детсада устроили бойцовский клуб из воспитанников и пошли под суд
Трамп, женщины и геи
Кто победил на выборах в Америке
Все материалы
Бывший СССР
Сказке конец
Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Петр Порошенко и Святослав ВакарчукВошли в роль
Музыкант и комик борются за пост президента Украины. И у них есть шанс победить
В столице Туркменистана выстроились очереди за хлебом
Порошенко раскрыл секрет силы и успеха украинцев
Украина удвоит свои морские владения
Депутат Рады предложил запретить зиму из-за дорожающего газа
Все материалы
Экономика
Большой развод
Он украл у россиян миллионы, заманив их в свое государство и пообещав богатства
Сказочное Бали
После запуска нового рейса авиакомпании «Россия» Индонезия стала ближе
Купили стабильность
Россия видит в долларе проблемы. Но для Африки он стал спасением
Платежи россиян возьмут под контроль
Названы главные проблемы российской экономики
Главная реформа Трампа оказалась под угрозой
На открытом Путиным месторождении найден огромный алмаз
Все материалы
Силовые структуры
Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды
«Если есть деньги и связи, можно сидеть комфортно»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Появилась запись разговора диспетчера с жертвой во время убийства в лифте
Главаря банды Ифы-Козлова приговорили к пожизненному сроку
Директор российского лагеря устроила карцер для непослушных детей
Стала известна сумма ежемесячных затрат на покупки для бандита-«цапка»
Все материалы
Наука и техника
Ядерный привет
Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
Неработоспособность российского оружия предложили скрыть от россиян
Конструктор назвал преимущества Су-57 над F-22 и F-35
Российские крылатые ракеты оснастили комплексами радиоэлектронной борьбы
Вторая ступень Falcon 9 станет кораблем
Все материалы
Спорт
Игорь АкинфеевВолчий билет
ЦСКА пал перед «Ромой». Подвел Акинфеев
Мамаев остался без общения с Кокориным
Роналду завел «самого страшного в мире кота»
UFC устроит бой двух чемпионов
Победившая Медведеву российская фигуристка вновь стала лидером Гран-при
Назван самый запоминающийся момент чемпионата мира-2018
Жалить как шмели
«Боруссия» ожила. Она снова сильнее всех
Все материалы
Культура
Скелеты Лос-Анджелеса
Кино недели: новая девушка с татуировкой дракона и как стать голливудским бомжом
«Он видел, как Полина глотает сырые яйца»
Почему Толстой и Достоевский плевались от кокетства Тургенева
С кистью на бульдозер
Его антисоветская выставка просуществовала три секунды и прогремела на весь мир
Актер «Фантастических тварей» призвал насилующих мир мужчин подчиниться женщинам
Российская «Дорога» поборется за «Оскар»
Новых «Фантастических тварей» признали худшим фильмом из вселенной Гарри Поттера
Шон Бин назвал единственного выжившего в финале «Игры престолов» Старка
Все материалы
Интернет и СМИ
Планета самоуничтожения
Люди живут по звериным законам и истребляют друг друга. Природа им помогает
В сети поделились самыми странными историями из жизни влюбленных
Глаза не колет
Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
Отец смутил дочь словами о свидании и сделал ее звездой
Студентка поискала репетитора в Tinder и обрела популярность
Чернокожую ведущую обмазали горячим шоколадом и пустили в эфир
Пострадавшие от порномести геи рассказали о последствиях
Все материалы
Ценности
Новые ацтеки
Их боялись и убивали из-за одежды. Сегодня ими гордятся
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Переобулись в воздухе
Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
Неожиданный цвет стал новым трендом
Сожительницу Тимати распекли за вызывающий наряд
Любимый бренд Киркорова нажился на обвинивших Трампа в харассменте женщинах
Инвалидное кресло Хокинга продали в 30 раз дороже исходной стоимости
Все материалы
Путешествия
«Рыбы здесь больше, чем воды»
Высохшее море, водка и огромные суслики: что россиянин нашел в Казахстане
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
Евросоюз расщедрился на визы для россиян
Самолет упал через несколько секунд после взлета
Названа самая безопасная для туристов страна
Сердобольная стюардесса накормила грудью чужого ребенка
Все материалы
Из жизни
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Королева красоты попала в тюрьму за похищение человека
Женщина 15 лет ходила с грязными ушами и перестала слышать
Жирафа остановила гиен и спасла раненого детеныша
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Все материалы
Поросячий восторг
Американские гонки с поросятами — как Ниф-Ниф и Наф-Наф стали спортсменами
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Видео: Мерседес за 18 млн
Самый дорогой Mercedes-купе в России — почему SLS AMG столько стоит?
Лучшие кастом-мотоциклы года
Российский кастом-байк Insomnia победил в чемпионате мира — как он выглядел и с кем конкурировал?
Обновленный пикап Mitsubishi L200 получил 2400 изменений
Hyundai назвала имя нового флагманского кроссовера
BMW раскрыла информацию о новой M8
Все материалы
Дом
Русское качество
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Далеко и надолго
Почему квартиры в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой
Названы лучшие для автомобилистов города России
Обозначены сроки появления плавучего жилья близ Москвы
Кубанских чиновников уличили в массовом сокрытии недвижимости
Москвичам пообещали десять новых станций метро
Все материалы