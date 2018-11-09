Более 800 музыкантов поборются за миллион рублей

Участниками конкурса молодых композиторов «Новые классики» стали более 800 человек. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конкурс «Новые классики» проводится при поддержке Московской государственной консерватории. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей. На первый этап конкурса были поданы 823 заявки из 35 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Это говорит о том, что интерес к композиторскому искусству растет и необходимо продолжать поддерживать молодых композиторов», — рассказала директор международного фонда композиторов «Новые классики» Юлия Музыка.

17 ноября из десяти лучших партитур будет выбран победитель.

Торжественное награждение победителей и заключительный концерт пройдут днем 18 ноября в зале Московской государственной консерватории. Произведения лауреатов конкурса исполнит ансамбль «Студия новой музыки» под руководством заслуженного артиста России, дирижера Игоря Дронова.

