Арт-директор Louis Vuitton застряла в Сибири и обрадовалась

Арт-директор французского модного дома Louis Vuitton Мишела Росетти с коллегами застряла в Сибири после вынужденной посадки самолета, летевшего по маршруту Париж — Шанхай. Об этом сообщает «Би-би-си».

Boeing 777 авиакомпании Air France экстренно приземлился в Иркутске по причине задымления в кабине пилота. Пассажиров разместили в гостинице «Ангара», территорию которой они не могли покидать из-за отсутствия российской визы.

Сотрудники модного бренда наводнили свои Instagram-аккаунты восторженными рассказами о случившемся, активно публикуя виды из окна отеля, фотографии алкоголя и кедровых орехов с хэштегом #lostinIrkutsk (затерявшиеся в Иркутске). Они также благодарили жителей города за гостеприимство и поддержку в соцсети.

«Большое спасибо, Иркутск! Bons baisers de Russie ("Шлю всем поцелуи из России")», — написала одна из девушек по имени Агнес Ле Король (Agnes Le Coroller) в своем посте по-русски.

Материалы по теме «В этом увидели непобедимый русский дух» Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?

В сентябре четверо туристов застряли на необитаемом острове в австралийском штате Квинсленд после того, как их надувной матрас пошел ко дну вместе с вещами. Путешественники попытались расплавить пластик и залатать дыру, однако прожгли поверхность еще сильнее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!