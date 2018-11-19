Умер известный мексиканский наркобарон

Мексиканский наркобарон Эктор Бельтран Лейва скончался в воскресенье, 18 ноября, в результате инфаркта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Мексики.

56-летнего Лейву доставили в больницу из тюрьмы «Альтиплано» с сильными болями в области груди. Причиной смерти стал инфаркт.

Эктор Бельтран Лейва был одним из лидеров картеля «Бельтран Лейва», который занимал лидирующие позиции в преступном мире Мексики. В 2014 году его поймали, а в 2016-м мексиканские власти согласились выдать преступника США — там его обвиняли в наркоторговле. Но из-за имевшихся в деле процессуальных нарушений в 2017 году это решение отменили.