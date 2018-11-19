Мужчина посчитал приготовление завтрака слишком сложным для женщин и поплатился

Пользователь сети под ником @djseanblaze601 оскорбил множество девушек, усомнившись в их способности готовить завтрак. Обидчика принялись унижать в ответ, сообщает The Daily Dot.

Мужчина выложил в Twitter фотографию со сковородкой, на которой лежали яичница, бекон, тосты и булочки с корицей.

«Какая женщина смогла бы такое приготовить?» — говорилось в описании к посту. Снимок был опубликован 12 ноября, однако СМИ обратили на него внимание спустя несколько дней. За это время пост успел приобрести вирусную популярность, комментарии под ним оставили множество девушек, которые решили ответить на риторический вопрос повара.

«Кто вообще не сможет это приготовить? Это же самые базовые блюда», — написала одна из пользовательниц.

«Это сможет сделать любая восьмилетняя девочка, которой разрешают ходить в соседний магазин», — ответила другая оскорбленная девушка.

Остальные комментаторы решили унизить повара за качество приготовленной еды. В частности, мужчине досталось за то, что он положил на яичницу ломтик сыра.

Ранее в сети устроили спор из-за бутерброда с лапшой быстрого приготовления в качестве основного ингредиента.Одни посчитали такое блюдо мерзким, а другие повторили его и похвалили автора рецепта за находчивость.

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