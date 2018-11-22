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Скопировавшая жизнь другой девушки студентка осталась безнаказанной

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Полицейские отказались считать противозаконным поведение студентки из Шотландии Хани Басры (Honey Basra), которая полностью копировала стиль жизни однокурсницы Хлои Коуэн (Chloe Cowan) на протяжении двух последних лет. Об этом сообщает The Daily Record.

Семья Коуэн надеялась, что стражи порядка вмешаются в ситуацию, однако те отказались разбираться с проблемой. Местные полицейские назвали ситуацию жуткой, но не увидели в ней ничего криминального. Они не захотели приезжать даже после того, как Коуэн сказала им, что сильно напугана произошедшим. Тогда за девушку вступились родственники.

«Моя сестра не должна прятаться, опасаясь, что каждое ее движение скопирует другая девушка», — написала на своей странице в Facebook Линдси, старшая сестра Хлои.

Ранее Линдси сообщила, что ее родственницу в течение нескольких лет преследует девушка-однокурсница. Она копирует все фотографии Коуэн в социальных сетях, использует те же подписи к снимкам и даже ищет похожую одежду и локации, при этом студентки незнакомы друг с другом. Басра успела скопировать несколько сотен изображений.

Представители шотландского университета Данди, в котором учатся обе студентки, пообещали разобраться в сложившейся ситуации и принять меры. Вскоре после этого Басра удалила свой аккаунт в Instagram.

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