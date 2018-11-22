Пизанская башня «помолодела»

Одной из главных достопримечательностей Италии — Пизанской башне — грозит кризис идентичности. Сооружение, прославившееся на весь мир благодаря своей неидеальности — углу наклона в несколько градусов, постепенно выпрямляется. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на экспертную группу, контролирующую состояние башни.

По данным экспертов, за последние 20 лет «завал» здания сократился на четыре сантиметра. «Конструкция устойчива, угол ее наклона медленно уменьшается», — отметили они. «Можно считать, что башня помолодела на 200 лет», — заявил профессор Сальваторе Сеттис, возглавляющий группу.

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В 1990-х Пизанская башня оказалась под угрозой обрушения — она отклонилась от вертикали на 4,5 метра. К спасению достопримечательности привлекли лучших международных специалистов, и в результате наклон удалось сократить на 45 сантиметров. Работы обошлись в 200 миллионов евро, кроме того, башню пришлось на несколько лет закрыть для посещений.

Пизанская башня была возведена в XII веке по проекту Боннано Пизано. Высота сооружения на самой высокой стороне достигает 56,7 метра. Диаметр основания — около 15 метров. Текущий наклон здания оценивается более чем в три градуса. С 1986 года башня включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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