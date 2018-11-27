Пара Су-57 синхронно села

Телеканал Звезда / YouTube

Синхронную посадку пары российских истребителей пятого поколения Су-57 сняли на видео с рампы военно-транспортного самолета Ан-12. Соответствующие кадры на YouTube публикует «Звезда».

В ролике видно, как два Су-57 садятся на взлетно-посадочную полосу аэродрома и выпускают тормозные парашюты.

В ноябре, согласно «Интерфаксу», истребители Су-57 испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках (машина считается единственным российским истребителем, способным нести вооружение не только на внешней подвеске, но и во внутренних отсеках).

В этом же месяце были опубликованы видео использования Су-57 в Сирии, испытаний истребителя на малозаметность и имитации воздушной дозаправки самолета. Также в ноябре Су-57 с бортовым номером 55 раскритиковали в Instagram за восемь звезд, нанесенных на корпус машины возле кабины пилота.

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