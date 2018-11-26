Революционную посадку F-35B показали по-новому

@EAFergusonFCO / Twitter

Вертикальную посадку с пробегом истребителя пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II на авианосец Королевского ВМФ Великобритании Queen Elizabeth сняли изнутри башни корабля. Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

В октябре F-35B Lightning II впервые совершил вертикальную посадку с пробегом. Тогда Королевский ВМФ назвал революционным испытанный способ посадки, поскольку ранее F-35B Lightning II совершал исключительно вертикальную посадку на авианосец, и представил соответствующее видео, снятое с палубы Queen Elizabeth.

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Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

По заказу Королевского ВМФ Великобритании Lockheed Martin оснастила F-35B Lightning II системой вертикальной посадки с пробегом SRVL (Shipborne rolling vertical landing), которая позволяет переносить больше вооружения и топлива без необходимости облегчения веса самолета при посадке (до примерно 1,8 тонны). Аналогичные возможности получали советский штурмовик Як-38, британский истребитель Harrier и американский конвертоплан V-22 Osprey.

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