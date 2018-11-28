Кремль ответил на слова Михалкова об осведомленности Путина

Президент России Владимир Путин имеет всю полноту информации, поскольку получает ее из разных источников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 28 ноября.

«Президент обладает неоспоримым преимуществом — он имеет множество источников, от которых он получает всю полноту картины», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал высказывание кинорежиссера Никиты Михалкова о том, что президенту докладывают не обо всем. В то же время Песков отметил, что «Никита Сергеевич, конечно, — это мэтр», а его мнение очень уважаемо.

Накануне вышло интервью видеоблогера Юрия Дудя с Никитой Михалковым. В частности, режиссер рассказал о своей дружбе с Путиным, которая завязалась между ними еще до его избрания президентом в 2000 году. Михалков заверил, что никогда ничего не просил у главы государства и видится с ним только по особым поводам.