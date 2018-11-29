В Москве пройдут «Дни Дальнего Востока»

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная проведению в столице «Дней Дальнего Востока». Ее участники, среди которых глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков, заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Денис Косторной и заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Александр Логунов рассказали собравшимся о том, что ждет москвичей в эти дни, говорится в сообщении пресс-центра Дней Дальнего Востока в Москве.

В частности, как сообщил глава Якутии Айсен Николаев, одни только предприятия Якутии на ярмарке реализуют порядка 10 тонн рыбы. Он также отметил, что Якутия проведет ряд круглых столов с участием представителей деловых кругов. Они будут посвящены развитию республики на период до 2022 года, развитию туризма, а также развитию IT-технологий и инновационным стартапам.

На Фестивале молодежи в рамках «Дней Дальнего Востока» будет представлен навигатор востребованных на Дальнем Востоке профессий. Также планируется организовать консультации по написанию резюме и прохождению собеседования, рассказал Александр Логунов. На стенде агентства установят 17 учебных тренажеров по сварке, токарным работам, слесарному делу и другие.

Мероприятия «Дней Дальнего Востока» пройдут на нескольких столичных площадках. Дальневосточная ярмарка с традиционными уже конкурсами, мастер-классами и выступлениями этнических коллективов пройдет 3-9 декабря на Тверской площади. Особое внимание здесь уделят свежим деликатесам –можно будет попробовать и купить дальневосточную рыбу, икру, мясо, мед и другие уникальные продукты, которыми славится макрорегион.

10 декабря на станции метро «Выставочная» откроется фотовыставка «Неповторимый Дальний Восток».

С 13 по 15 декабря в павильоне №7 «Экспоцентра» пройдет Фестиваль Дальнего Востока. В рамках деловой программы молодежь столицы встретится с лучшими работодателями, продвинутыми экспертами и кумирами поколения. Лекции для гостей фестиваля прочитают ведущие бизнесмены, деятели культуры, спортсмены и политики.

Деловые мероприятия фестиваля дополнит развлекательная программа. Посетителям предложат интерактивные форматы: караоке-баттлы со звездами эстрады, оздоровительную зарядку с известными спортсменами, танцевальные мастер-классы от известных танцоров, стендапы и многое другое.

На площадке фестиваля будет работать выставка, где посетители увидят яркие презентации дальневосточных регионов, познакомятся с их уникальными особенностями и традициями. В ресторанной зоне фестиваля можно будет попробовать морепродукты и традиционные блюда Дальнего Востока. На все мероприятия фестиваля – вход свободный, при условии регистрации на сайте ddv.moscow.

В период проведения фестиваля состоится торжественная церемония вручения второй общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока».

