Путешествия
 
Последние новости
Трамп проигнорировал Путина
Рассказ сына о примирении разведенных родителей растрогал интернет
Украина ограничила въезд иностранцев в ДНР и ЛНР
Американские заключенные потребовали вернуть порно
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Додону решили преподнести сюрприз и уволить
Авторшей угроз о подрыве домов оказалась 17-летняя россиянка
Опубликованы худшие описания секса
Бабушка, мать и внучка оставили предсмертную записку и погибли
Раскрыто реальное образование «неизвестного таджика» из российского министерства
Новости партнеров

Названы способы преодоления аэрофобии

Перейти в «Мою Ленту»

Эксперты индустрии путешествий назвали способы, помогающие тревожным пассажирам сохранять спокойствие на борту самолета. Об этом сообщает Fox News.

Во-первых, они порекомендовали просматривать фотографии с предыдущих поездок на телефоне. «Они напоминают мне, почему стоит летать, несмотря на свой страх», — призналась одна из основателей приложения для путешественников Noken Эмили Брокуэй (Emily Brockway).

Во-вторых, чтобы преодолеть страх полета, предлагается придумать собственный успокаивающий ритуал, например, включить плейлист с расслабляющей музыкой или сконцентрироваться на дыхании.

Эксперты также советуют взять с собой на борт лекарства, используемые при сильной тревожности, либо скачать на телефон отвлекающее во время рейса приложение, например, Headspace для медитации.

При турбулентности пассажирам следует обращать внимание на поведение экипажа самолета, а не на испуганных соседей, поскольку стюарды способны сохранять спокойствие в любой ситуации и подавать пример.

Ранее эксперты индустрии путешествий рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы легче перенести длительный перелет. Во-первых, специалисты порекомендовали следить за питанием за 24 часа до полета. Вдобавок они посоветовали приобрести звукоизолирующие наушники и специальную маску на глаза, а также не использовать электронные девайсы перед сном.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Fear of flying? Here are 8 ways to overcome it
Найдены способы легко перенести длительный перелет
Названы способы избавления от страха перед полетами
Путешествия
Путешествия00:0228 ноября

Казахский дрифт

Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
18:19Сегодня

Российская туристка скончалась в Индии

14:0624 ноября

Более двух миллионов россиян придумали новые имена для аэропортов

16:36Сегодня

Настал последний день выбора названий российских аэропортов

Путешествия15:4023 ноября

Лыжи, ярмарки и колокол любви

Что делать в Словении на новогодние праздники
17:1821 ноября

Выяснено отношение россиян к другим россиянам в отпуске

14:17Сегодня

Раскрыт способ выживания после крушения самолета

20:1529 ноября

Раскрыты внешние признаки опасных авиапассажиров

ПутешествияПартнерский материал

Книга в полет

S7 Airlines делает перелеты интеллектуальными
13:5915 ноября

Россияне массово увлеклись выбором названий для аэропортов

12:50Сегодня

Пассажиры самолета получили травмы после жесткой посадки без шасси

18:5029 ноября

Бортпроводники подняли на смех девочку-эпилептика с нелепым именем

Россия
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
Россияне vs Статья 282
Россиян сажали за лайки и мемы. Но они отстояли право шутить
«Мрази! Будете гореть в аду!»
Исламисты устанавливают в Дагестане свои порядки. Жизнь меняется на глазах
Бабушка, мать и внучка оставили предсмертную записку и погибли
Авторшей угроз о подрыве домов оказалась 17-летняя россиянка
Все материалы
Мир
Черный лев
Секс-рабыни, парады и вражда с Китаем: дикая жизнь последнего бога Африки
«Большая семерка» обеспокоилась из-за России
Трамп проигнорировал Путина
Под ногами Трампа и Путина затряслась земля
Евросоюз впервые выдал сбежавшего от китайцев китайца
Накипело
Почему США и Китай уничтожают друг друга в торговой войне
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Все материалы
Бывший СССР
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Грузинский реванш
Саакашвили возвращается. Его соратники почти у власти
Украина ограничила въезд иностранцев в ДНР и ЛНР
Украина разъяснила ограничения на въезд для россиян
Додону решили преподнести сюрприз и уволить
Украинцы потренировались отражать атаки с Азовского моря
Все материалы
Экономика
Парвиз ТухтасуновРоссийский министр взял на работу неизвестного таджика
Как ему помогли влиятельные друзья и чем он будет заниматься
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
России понадобилось больше мигрантов
Киев получил новый кредит от Запада
Власти придумали способ победить бедность в России
Побивший Макгрегора боксер попался на мошенничестве с криптовалютами
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Все материалы
Силовые структуры
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Следователи завели дело о пытках во «Владимирском централе»
Арестованных украинских моряков нашли в Москве
Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби
В Москве третий человек за две недели оказался на пути самолета
Все материалы
Наука и техника
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Русская посадка
Американцы снова на Марсе. Куда сядет Россия?
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
В США похвалили АК-308 за патроны НАТО
«Роскосмос» обвинил в своих провалах Маска и санкции
Египет раскритиковал российские вертолеты и купил американские
Все материалы
Спорт
«Сыграем хоть в Антарктиде»
Как русский хоккей добрался до Европы
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Кафельников заплатил за нападение на капитана «Спартака»
Боец UFC потренировал Дзюбу и оценил его удар
Погрязший в долгах олимпийский чемпион продал медаль и был обманут
МОК на время признал самбо
Фьюри предрек Усику провал
Все материалы
Культура
«Мы всегда были провокаторами»
Тильда Суинтон и Лука Гуаданьино о «Суспирии», семидесятых и Томе Йорке
Макс Покровский«Кремль помог вспомнить, что мы — полупанки»
Лидер «Ногу свело» Макс Покровский о жизни между Россией и Америкой
Все хотят меня поцеловать
Рэп-фетишистка, эксперимент Линча и очень пошлая Молли — главная музыка месяца
Опубликованы худшие описания секса
Рэпер GONE.Fludd заявил о давлении «со стороны всевозможных органов»
На теле украинского танцора с татуировкой Путина нашли свастику
Седьмой концерт IC3PEAK отменили из-за «стройки»
Все материалы
Интернет и СМИ
По кругу
Он обокрал миллионера за считаные минуты. За легкие деньги пришлось заплатить
Названы расценки на участие звезд в шоу Малахова
Брилев ответил на советы Познера о британском гражданстве
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Запрет мужчинам посещать Украину переполошил россиян
На картах Google обнаружили затонувший город
Все материалы
Ценности
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
Названа самая стильная россиянка
Британцев ужаснули ноги Натальи Водяновой
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Кейт Миддлтон надела старое платье и дала незнакомцу себя поцеловать
Все материалы
Путешествия
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Божий дар
Американец поехал учить дикарей жизни. Они его убили
Российская туристка скончалась в Индии
Названы способы преодоления аэрофобии
Настал последний день выбора названий российских аэропортов
Раскрыт способ выживания после крушения самолета
Все материалы
Из жизни
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Рыбак поймал на удочку трех девочек и спас им жизнь
Невиновный китаец 23 года по ошибке отсидел в тюрьме
Камень в мочевом пузыре китайца достиг размеров страусиного яйца
Пьяный врач погубил роженицу и ее ребенка
Все материалы
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Машины Брайана О'Коннора
Самые яркие автомобили коллекции Пола Уокера
Kia показала версию нового «Соула» для Европы
Mitsubishi отзовет в России 63 тысячи «Аутлендеров»
Morgan построит спорткар на базе Aston Martin
Все материалы
Дом
Пять звезд
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Только для своих
Как россияне наживутся на гостях в Новый год
Ставший бомжом Шура обвинил в своих бедах Лужкова
График переселения домов по реновации составят в Москве к 2020 году
Риелторы спрогнозировали рост ипотечных ставок
Назван район Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы