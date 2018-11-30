Названы способы преодоления аэрофобии

Эксперты индустрии путешествий назвали способы, помогающие тревожным пассажирам сохранять спокойствие на борту самолета. Об этом сообщает Fox News.
Во-первых, они порекомендовали просматривать фотографии с предыдущих поездок на телефоне. «Они напоминают мне, почему стоит летать, несмотря на свой страх», — призналась одна из основателей приложения для путешественников Noken Эмили Брокуэй (Emily Brockway).
Во-вторых, чтобы преодолеть страх полета, предлагается придумать собственный успокаивающий ритуал, например, включить плейлист с расслабляющей музыкой или сконцентрироваться на дыхании.
Эксперты также советуют взять с собой на борт лекарства, используемые при сильной тревожности, либо скачать на телефон отвлекающее во время рейса приложение, например, Headspace для медитации.
При турбулентности пассажирам следует обращать внимание на поведение экипажа самолета, а не на испуганных соседей, поскольку стюарды способны сохранять спокойствие в любой ситуации и подавать пример.
Ранее эксперты индустрии путешествий рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы легче перенести длительный перелет. Во-первых, специалисты порекомендовали следить за питанием за 24 часа до полета. Вдобавок они посоветовали приобрести звукоизолирующие наушники и специальную маску на глаза, а также не использовать электронные девайсы перед сном.