Названы способы преодоления аэрофобии

Эксперты индустрии путешествий назвали способы, помогающие тревожным пассажирам сохранять спокойствие на борту самолета. Об этом сообщает Fox News.

Во-первых, они порекомендовали просматривать фотографии с предыдущих поездок на телефоне. «Они напоминают мне, почему стоит летать, несмотря на свой страх», — призналась одна из основателей приложения для путешественников Noken Эмили Брокуэй (Emily Brockway).

Во-вторых, чтобы преодолеть страх полета, предлагается придумать собственный успокаивающий ритуал, например, включить плейлист с расслабляющей музыкой или сконцентрироваться на дыхании.

Эксперты также советуют взять с собой на борт лекарства, используемые при сильной тревожности, либо скачать на телефон отвлекающее во время рейса приложение, например, Headspace для медитации.

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При турбулентности пассажирам следует обращать внимание на поведение экипажа самолета, а не на испуганных соседей, поскольку стюарды способны сохранять спокойствие в любой ситуации и подавать пример.

Ранее эксперты индустрии путешествий рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы легче перенести длительный перелет. Во-первых, специалисты порекомендовали следить за питанием за 24 часа до полета. Вдобавок они посоветовали приобрести звукоизолирующие наушники и специальную маску на глаза, а также не использовать электронные девайсы перед сном.

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