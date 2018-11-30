Недолет Меркель до Аргентины связали с криминалом

Немецкое правительство подозревает, что недолет лайнера канцлера Германии Ангелы Меркель до Буэнос-Айреса «может быть связан с криминалом». О этом сообщает Rheinische Post в пятницу, 30 ноября.

Как стало известно газете, инцидент будет расследоваться как уголовное дело. Пилот самолета, которого Меркель назвала самым опытным капитаном, сообщил о «беспрецедентном сбое в системе коммуникации». По словам источников, такая проблема не должна была возникнуть.

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Ранее 30 ноября сообщалось, что самолет «Конрад Аденауэр», который правительство использует для деловых поездок, не долетел до Буэнос-Айреса. Неполадка возникла над Нидерландами, кроме того, как пишет газета, при посадке пилот не смог выпустить шасси. Борт удалось успешно посадить в аэропорту Кельна.

Саммит G20 пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В ходе мероприятия была запланирована встреча президентов России и США, однако 29 ноября Дональд Трамп отменил переговоры из-за инцидента в Керченском проливе.

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