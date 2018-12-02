Дзюба нашел лучшего соперника для сборной России в отборочной группе Евро-2020

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Слова спортсмена приводятся в Twitter-аккаунте национальной команды.

«Начинал смотреть жеребьевку дома, потом пришлось ехать в аэропорт. По пути друзья слали мне наших соперников, а в аэропорту я досмотрел церемонию в интернете. Группа очень тяжелая», — рассказал Дзюба.

По словам форварда, фаворитом группы I, в которую попала сборная России, является Бельгия. Также он назвал неприятными соперниками Шотландию и Кипр. «Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда», — заметил Дзюба.

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Жеребьевка состоялась ранее 2 декабря в Дублине (Ирландия). 55 европейских сборных были разбросаны по 10 отборочным группам. Сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино (слабейшая страна в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций). Напрямую на чемпионат Европы выйдут две лучшие сборные.

Отборочный турнир стартует в марте 2019 года и завершится в ноябре. Финальная стадия Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.

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