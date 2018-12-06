Грабившую частные дома банду иностранцев задержали в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали шестерых граждан одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении серии краж из частных домов на территории области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Установлено, что злоумышленники в октябре текущего года незаконно проникли в коттедж, расположенный в городе Дедовске, нанесли телесные повреждения 52-летнему местному жителю и похитили сейф с денежными средствами. Материальный ущерб составил более 450 тысяч рублей. Также они ограбили как минимум три дома на территории города Чехова.

Материалы по теме Это я удачно зашел Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно

Подозреваемые были задержаны по месту временного проживания в Москве. При обыске квартиры у них изъяли восемь масок с прорезями для глаз, часть похищенного имущества, предметы, визуально схожие с оружием и боеприпасами. Кроме того, oколо дома обнаружен и изъят автомобиль, которым пользовались члены банды.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 158 («Кража») и 162 («Разбой») Уголовного кодекса. Им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет.

В конце лета текущего года в Подмосковье и городе Кирове была обезврежена преступная группа, действовавшая по аналогичной схеме: четверо злоумышленников врывались в коттеджи, связывали жильцов и похищали деньги и ценные вещи.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!