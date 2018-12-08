Россиянин победил оскорблявшего российский спорт латвийца на его трассе

Российский скелетонист Никита Трегубов победил на этапе Кубка мира в Латвии. Он обошел хозяина трассы Мартинса Дукурса, сообщает ТАСС.

По итогам двух заездов 23-летний россиянин показал результат 1 минута 41,87 секунды. Дукурс занял второе место и отстал на 0,37 секунды. Третьим стал действующий обладатель Кубка мира южнокореец Юн Сон Бин (плюс 0,53).

Для Трегубова эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. На Олимпиаде 2018 года он завоевал серебряную медаль. Находясь на Играх, спортсмен рассказал, что с ним отказываются здороваться британские и американские атлеты.

Дукурс — один из тех, кто критиковал российский спорт за нарушение антидопинговых правил. В частности, перед стартом Олимпиады в Пхенчхане он обозвал россиян «грабителями олимпийского духа».

Латвиец должен был получить золотую медаль Игр в Сочи: в ноябре 2017-го Международный олимпийский комитет дисквалифицировал россиянина Александра Третьякова, чемпиона тех Игр, за допинг. Однако Спортивный арбитражный суд 1 февраля удовлетворил апелляции спортсменов и вернул им награды.

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