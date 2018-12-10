Обнаружен новый предок человека

Международная группа ученых доказала, что останки высшего примата, найденные в пещерах Стеркфонтейн в окрестностях Йоханнесбурга (ЮАР), принадлежат новому виду австралопитеков — Australopithecus prometheus. Статья исследователей опубликована в репозитории репринтов bioRxiv.

Останки австралопитеков были впервые найдены в 1924 году в Южной Африке. Австралийский анатомист Реймонд Дарт (Raymond Dart) отнес их к виду Australopithecus africanus. Характерной их особенностью был бипедализм — способ передвижения по поверхности с помощью двух задних конечностей. Взрослых австралопитеков обнаружили в 1936 году в пещерах Стеркфонтейн. Большинство окаменелостей отнесли к тому же виду, однако некоторые ученые предположили, что часть из них принадлежала другому виду — Australopithecus prometheus.

В середине 90-х годов был обнаружен StW 573 — почти полный скелет австралопитека, который имел характерные особенности A.prometheus. Существо, чей возраст достигает 3,67 миллиона лет, было названо «Маленькой ногой» (Little Foot).

Как показали результаты нового исследования, StW 573 имел сходные особенности черепа с другими видами австралопитеков, включая A.anamensis и A. afarensis, что указывало на похожий рацион питания (плоды деревьев и клубни). Он мог карабкаться по деревьям, но не так эффективно, как другие виды австралопитеков. В то же время StW 573, чьи ноги были длиннее рук, обладал способностью ходить на большие расстояния. Таким образом, это вид становился более похожим на виды рода Homo, например человека работающего (Homo ergaster), который считается промежуточным звеном между австралопитеками и человеком прямоходящим (Homo erectus).

По мнению ученых, такие отличительные особенности StW 573 подтверждают, что он представляет собой отдельный вид австралопитеков, а не подвид Australopithecus africanus.

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