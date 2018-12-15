Бывший чемпион UFC не выдержал кровопролития и сдался

Американский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнк Мир проиграл соотечественнику Джэви Айяле на турнире Bellator 212. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте пользователя Joey Odessa.

Во втором раунде противостояния 39-летний Мир оказался прижатым к клетке. Истекая кровью, он пропустил несколько ударов локтем от Айял, после чего постучал, сигнализируя рефери о сдаче. Это поражение стало вторым подряд для американца после подписания контракта с Bellator. В первом поединке под эгидой промоушена он уступил россиянину Федору Емельяненко.

За счету тяжеловеса 18 побед и 13 поражений. Мир — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

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