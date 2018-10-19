Боец MMA сдался после ударов россиянина

Российский боец смешанного стиля (MMA) Карахан Балакеримов одержал победу в поединке против алжирского спортсмена Азубуке Икенна Окафора на турнире Fight NIghts Global 90 в Москве. Кадры концовки боя опубликовал в своем Twitter пользователь Jolassanda.

Балакеримову хватило 30 секунд, чтобы победить соперника. Россиянин сперва провел бросок суплекс, после чего нанес серию ударов по лежачему Окафору. Алжирец принял решение завершить схватку и трижды постучал по настилу.

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