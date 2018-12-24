Итальянская олимпийская чемпионка поведала о «безумии» российских фанатов

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в эфире «Матч ТВ» рассказала о популярности среди российских болельщиков.

Вирер заявила, что ей пишет множество болельщиков со всего мира, однако самыми безумными спортсменка назвала российских любителей биатлона. Итальянка добавила, что российские фанаты зовут ее замуж, несмотря на то, что она уже состоит в браке (30 мая 2015 года Доротея узаконила отношения с техническим менеджером комитета Фонда Итальянской федерации зимних видов спорта Стефано Коррадини — прим. «Ленты.ру»).

На данный момент Вирер лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону. После этапа в чешском Нове-Место итальянка набрала 381 балл.

Биатлонистка является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр в смешанной эстафете (2014 и 2018 годы).

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