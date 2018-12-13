Российская биатлонистка впервые за два года завоевала медаль Кубка мира

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт выиграла бронзовую медаль в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место заняла итальянка Доротея Вирер, преодолевшая 7,5 километра за 24 минуты 4,9 секунды с одним промахом. Второй стала финка Кайса Макарайнен (плюс 0,6 секунды, 1 промах). Юрлова-Перхт уступила Вирер 24,4 секунды и не допустила промахов.

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Отечественные спортсменки не могли попасть на подиум на этапах Кубка мира на протяжении двух лет. В последний раз это удалось Татьяне Акимовой — 17 декабря 2016 года она финишировала третьей в гонке преследования.

Вечером 12 декабря в расположение сборной России прибыли австрийские полицейские. Ряд спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира-2017, проходившего в Хохфильцене. Юрловой-Перхт в числе обвиняемых не было.

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