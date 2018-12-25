Британцы углядели в календаре от Минобороны «леденящий душу привет от Путина»

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание на тематический календарь от Минобороны, выпущенный в канун Рождества. По мнению журналистов, его публикация 25 декабря означала «рождественское предупреждение».

Сам календарь в начале статьи журналисты назвали «леденящим душу рождественским приветом Западу от Владимира Путина».

«Очевидно, это было обнародовано именно в это время преднамеренно, чтобы поиздеваться над западными странами, которые отмечают Рождество», — говорится в публикации. Кроме того, посмотрев календарь, журналисты сделали вывод, что «все больше женщин вступают в военные ряды Путина».

Фотография, напечатанная на развороте с календарем на ноябрь, оскорбила британцев. Они посчитали, что фраза «Корнет — не звание, корнет — призвание» высмеивает именно их, поскольку «Корнет» — не только противотанковый ракетный комплекс, но и старое название младшего чина в британском конном отряде.

Календарь «Армия России» опубликован на официальном сайте министерства 25 декабря. В сети к нему отнеслись неоднозначно: одни признали армейский юмор смешным, а другие посчитали его слишком жестким.

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