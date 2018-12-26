Продажа арестованного на Украине российского судна снова провалилась

Аукцион по продаже арестованного на Украине рыболовецкого российского сейнера «Норд» провалился во второй раз. Данные об этом опубликованы в системе электронного аукциона 26 декабря.

На торгах для судна нашелся только один покупатель, но его заявка была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса. Цена составляла 1,468 миллиона гривен с шагом около 14,7 гривен. По сравнению с первым аукционом ее снизили на 10 процентов.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило о намерении продать «Норд» 23 октября. Аукцион должен был состояться 7 ноября. Судно оценивалось в 1 626 181 гривну (около 3,8 миллиона рублей), однако торги не состоялись.

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте. Все десять членов экипажа обладают российскими паспортами, однако Киев считает их гражданами Украины. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», поскольку судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

В апреле двое моряков смогли вернуться в Россию через территорию Белоруссии. 30 октября стало известно, что семь моряков «Норда» обменяли на семь членов экипажа украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками ФСБ в мае.

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