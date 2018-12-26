Главный борец с экстремизмом ушел в отставку

Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал в отставку, сообщает «Интерфакс».

Как пояснил агентству глава МВД Владимир Колокольцев, отставка Валиулина — это «чисто кадровые вопросы».

Генерал-майор Валиулин был назначен на свой пост указом президента России от 4 сентября 2012 года.

11 декабря высокопоставленный источник в российских правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру» о готовящейся отставке главного борца с экстремизмом в связи с утратой доверия. По его словам, на грубые нарушения Валиулина указала его жена, поймавшая супруга на измене с подчиненной женщиной-офицером.

Собеседник «Ленты.ру» опроверг информацию о том, что отставка главы антиэкстремистского управления связана с массовыми запретами рэп-концертов российских исполнителей в регионах. Запретительные меры осудил президент России Владимир Путин.

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