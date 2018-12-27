Рабочий восемь месяцев был трезвенником, выпил и сломал дерево

В британском городе Ньюкасл-апон-Тайн рабочий, давно не употреблявший алкоголь, выпил и ударом кулака сломал дерево. Об этом сообщает издание Evening Chronicle.

22-летний Кристофер Диксон (Christopher Dixon) трудился на передвижной ярмарке и восемь месяцев разъезжал по стране. Все это время он не употреблял алкоголь. Вернувшись домой, молодой человек пришел в паб, напился, после чего выскочил на улицу, ударил дерево кулаком и сломал его пополам. Охранники заведения скрутили его и вызвали полицию.

В суде выяснилось, что Диксон не запомнил инцидента из-за сильного опьянения. Несмотря на это, молодой человек признал вину. После случая с деревом он снова отказался от спиртного и решил не ходить в питейные заведения даже в день рождения, а затем снова уехал с передвижной ярмаркой до января.

Суд обязал рабочего возместить стоимость сломанного дерева и судебные расходы. После возвращения ему придется заплатить 215 фунтов стерлингов (18 тысяч рублей).

В 2017 году сообщалось, что немецкие полицейские освободили двух нетрезвых мужчин, которые были «безнадежно переплетены друг с другом, большим радиоуправляемым автомобилем, а также манекеном в костюме рыцаря». Из-за опьянения они не могли объяснить, как оказались в такой ситуации, но сильно ругались.

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