Киев обвинили в попытке вернуть страну в XVII век

Бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал обещания киевских политиков снизить цены на газ попыткой вернуть страну в XVII век. Об этом бывший президент страны Виктор Ющенко заявил в интервью на YouTube-канале «Бегущий Банкир».

Ющенко отметил, что недопустимо давать заведомо ложные обещания о снижении цен на газ. «То, что написано на билбордах: "В четыре раза понизим", "В два раза понизим". (...) Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это вранье, это публичный ваш обман», — сказал он.

«Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: "Хотят вешать — пусть вешают"? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век», — возмутился бывший глава государства.

Отвечая на вопрос, «когда Украина достигнет победы», бывший президент страны сравнил ситуацию на Украине с появлением на карте Европы Италии. По его словам, пока не будет решен национальный вопрос, правительству не стоит пытаться урегулировать экономическую или социальную политику.

В августе Ющенко сравнил граждан страны с рабами. Он раскритиковал нынешние власти за сохранение безвизового режима и активной торговли с «врагом». «В таком состоянии нет плана победы, потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы», — сказал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!